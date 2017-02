Scholieren spelen gemeenteraadje in Oostzaan

Foto Dirk Jongejans De scholieren onder toeziend oog van burgemeester Rob Meerhof en griffier Lizette Ouwehand (helemaal links).

OOSTZAAN -

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 27-2-2017, 16:08 (Update 27-2-2017, 16:08)

Natuur, natuur, en nog meer natuur. Maar geen supermarkt. Zo ziet het ideale Oostzaan eruit van de basisscholieren van de Noorderschool. Die mochten gisteren gemeenteraadje spelen.

Voor een kijkje in de keuken bij gemeentelijke besluitvorming liet ProDemos, het voorlichtingscentrum over democratie en rechtsstaat, gisteren leerlingen van de Noorderschool en de Rietkraag aanschuiven in de raadzaal van het gemeentehuis De Kunstgreep. Vandaag zijn de Kweekvijver en de Korenaar aan de beurt.

Onder begeleiding van Jolanda Wuisman en Amber Zabicki van ProDemos bouwden de kinderen al spelenderwijs hun stad op. Zo’n 27 leerlingen namen de 13 plaatsen in die normaal gereserveerd zijn voor de raadsleden van Oostzaan.

Een voor een mochten ze met gekleurde bouwstenen zelf een stad opbouwen op een blauwdruk. Partij voor de jonkies, Partij razende rakkers, Geelrechts, de Groene winkelpartij en Partij voor de rechten en natuur bepaalden het landschap van jong Oostzaan. Wuisman liet de verschillende fracties partijprogramma’s maken. Later moesten ze stemmen over wat ze het belangrijkste vonden.

Dat de kinderen uiteindelijk tegen een supermarkt stemden, vond burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan vooral opvallend. ,,Jammer dat de supermarkt sneuvelt op de plaats waar ooit de Albert Heijn begonnen is’’, krabde hij zich achter de oren.

Eten

De Noorderscholieren stemden wel voor een restaurant, want er moest toch gegeten worden. Daarbij werd de koppeling gemaakt naar een boerderij, die moest er ook komen om de producten te leveren aan het restaurant. ,,Ik kan waarderen dat jullie weten waar voedsel vandaan komt’’, aldus Meerhof.

De combinatie boerderij met restaurant werd via ’achterkamertjespolitiek’ geregeld, of ’lobbyen’, zoals Jolanda Wuisman het iets chiquer noemde. De leerlingen hoefden even niet plenair te spreken en mochten even onderling onderhandelen over welke voorzieningen de voorkeur verdienden, want zo gaat het in het echt ook.

Twee bijdehante leerlingen grepen de gelegenheid en schoten de burgemeester aan. ,,Mag je ook omkopen?’’, vroegen ze. Voor wat, hoort wat, leerde de burgemeester hun. ,,Als jij hierbij helpt, help ik jou hiermee’’, zei hij.

Uiteindelijk was Meerhof een trotse burgemeester. Hij constateerde dat op de supermarkt na, de meeste voorzieningen waren gerealiseerd door de jonge Oostzaners. Waaronder een ziekenhuis ,,Anders worden mensen ziek en zijn er straks niet echt meer mensen op de wereld’’, aldus een leerling. En politie. ,,Zonder is het niet veilig.’’ En onderwijs. ,,Want als je niet leert, krijg je geen werk. Als je niet werkt, krijg je geen geld.’’

Na drie centraal geplaatste bossen en parken op het blauwdruk vonden ook de Oostzaanse leerlingen het welletjes met de natuur. ,,Het is wel genoeg nu’’, werd geroepen.

Ook sneuvelde het voetbalveld met slechts acht stemmen voor. Alsof de scholieren aanvoelden waar de burgemeester het minste passie voor heeft: sport. Op de valreep vroegen de leerlingen welke sport Meerhof zelf beoefende: ,,Ik heb ooit geroeid’’, antwoordde Meerhof schuchter. Dat hij regelmatig op een elektronische fiets zit verdiende niet te veel aandacht, vond hij.