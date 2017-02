Raadslid wordt wijkmanager

ZAANSTAD - Raadslid Lenie Rademaker wordt wijkmanager bij de gemeente Zaanstad.

27-2-2017

De Westzaanse moet haar raadszetel opgeven voor haar nieuwe baan. Het is ambtenaren niet toegestaan om in de rol van raadslid baas over zichzelf te zijn. Rademaker is drie jaar raadslid geweest maar heeft in die korte periode naam gemaakt op het gebied van zorg en onderwijs.

In de PvdA-fractie wordt Rademaker opgevolgd door Rienk Spiekstra. Hij is het raadslid dat meer dan elk ander raadslid is ingevallen. Recent nog voor Songül Mutluer die er een half jaar tussenuit ging.