Jongen (13) in Zaandam beroofd van schoenen, pet en bril

ZAANDAM - Een jongen van dertien zou zondagavond door vijf jongens zijn beroofd van zijn schoenen, pet en bril aan de Vermiljoenweg in Zaandam.

Door Internetredactie - 27-2-2017, 15:10 (Update 27-2-2017, 15:15)

Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat hij op zijn fiets reed toen iemand zijn zadel pakte en twee jongens hem van zijn fiets tilden. Twee anderen hielden zijn benen vast waarna een van de daders de jongen van zijn schoenen, bril en pet beroofde.

Een man die zijn hond aan het uitlaten was, zag het incident gebeuren en jaagde de daders weg.

De daders zouden tussen de zestien en achttien jaar zijn en droegen gezichtsbedekking. Een van hen reed op een zwarte scooter met zilverkleurige letters. De scooter is mogelijk beschadigd aan de zijkant.

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof e vraagt hen zich via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) te melden.