Justitie wil verplichte opname voor Zaandammer

ZAANDAM - Justitie wil een 35-jarige Zaandammer verplicht laten opnemen in een inrichting voor stelselmatige daders.

Door Joost Verhagen - 27-2-2017, 14:39 (Update 27-2-2017, 14:39)

De Zaandammer heeft al een uitgebreid strafblad met veel verschillende feiten op zijn naam staan en wordt nu weer verdacht van drie mishandelingen.

Volgens justitie heeft de Zaandammer in maart 2016 in een winkelstraat in Zaandam zijn toenmalige vriendin bij de keel gegrepen en geschopt. De verdachte zelf zegt dat ze elkaar alleen hard hebben vastgepakt.

Op 18 november ging het weer mis. De vrouw zou toen zijn...