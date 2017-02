Schapen en lammetjes omgekomen bij brand in schuur in Wijdewormer

WIJDEWORMER - Bij een brand in een schuur aan de Noorderweg in Wijdewormer zijn maandagochtend een aantal schapen en lammetjes omgekomen.

In de schuur verbleven schapen en paarden. De paarden zijn het weiland ingestuurd, voor de schapen kwam de hulp te laat. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De Veiligheidsregio adviseert op Twitter omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg op een andere schuur.