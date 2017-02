Zaanstreek herdenkt de Februaristaking

ZAANDAM - In Zaandam is zondag de Februaristaking van 1941 herdacht. Het is de grootste werkonderbreking die de Zaanstreek gekend heeft. De staking vond plaats uit protest tegen de eerste razzia’s door de Duitse bezetter in Amsterdam.

Door van onze verslaggever - 26-2-2017, 15:03 (Update 26-2-2017, 15:03)

Ieder jaar op 26 februari wordt de staking herdacht bij de Wilhelminabrug. De drie Zaanse burgemeesters, Peter Tange van Wormerland, Rob Meerhof van Oostzaan en Ruud Vreeman van Zaandam, legden bloemen bij het monument. Dat monument bestaat uit een beeldengroep en is gemaakt door Truus Menger, zelf een verzetsstrijdster. Ze overleed vorig jaar.

De burgemeesters vinden het belangrijk dat de herinnering aan de Zaankanters die op 25 en 26 februari het werk neerlegden uit protest tegen de Jodenvervolging levend wordt gehouden.

Na afloop sprak Rob Meerhof de Zaankanters die de plechtigheid bijwoonden toe. Hij riep onder meer in herinnering dat op 23 februari 1941 NSB’ers in Koog aan de Zaan ’De Waakzaamheid’ binnenvielen tijdens een dansfeest, en dat de CPN uit ontzetting over het feit dat Joodse medeburgers hun rechten, huis en goed verloren de oproep deed: ‘Protesteert tegen de afschuwelijke Jodenvervolgingen’.

Meerhof benadrukte het belang van het stellen van een daad. Ook nu. Meerhof: ,,We nemen kennis van discriminatie, uitsluiting en vervolging van bevolkingsgroepen op heel veel plaatsen in de wereld. Natuurlijk kunnen we individueel niet alle lasten van de wereld op onze schouders nemen. Wat we wel kunnen is om, net als bij de Februaristaking, samen met anderen uiting te geven aan onze verontwaardiging.’’