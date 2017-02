Auto vliegt in brand op Provincialeweg (N203) in Krommenie

Foto: Ron Amesz Bekijk Fotoserie

KROMMENIE - Een auto is zondagmorgen rond 11.30 uur in de brand gevlogen op de Provincialeweg (N203) in Krommenie. De weg was tijdelijk afgesloten ter hoogte van station Krommenie-Assendelft.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.