Rutte en koffie in Wormerveer [video]

WORMERVEER - Even na half twaalf zaterdag stapt Mark Rutte uit de auto op het Marktplein in Wormerveer. ,,Gaan we naar binnen, koffie halen?’’, vraagt hij.

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 25-2-2017, 17:09 (Update 25-2-2017, 17:18)

Rutte komt de plaatselijke VVD’ers – uit Zaanstad en Wormer – steunen bij de campagne in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart.

Onderweg gaat hij samen met twee kinderen op de foto. Hij kent hun opa, blijkt. Die opa, dat is Jan Vrouwen (71) uit Assendelft. ,,We waren collega’s bij Loders Croklaan’’, vertelt Vrouwen....