Primark: ’we schrikken hier van’

Foto Dirk Jongejans ’Werknemers van de Primark verdienen respect’, vindt de SP. Daarom demonstreerden leden van die partij vrijdagmiddag voor de winkel in Zaandam.

ZAANDAM -

Door Koos Reitsma - 25-2-2017, 17:00 (Update 25-2-2017, 17:00)

Kledingbedrijf Primark zegt ’aangedaan en geschrokken’ te zijn door de vele klachten die het personeel heeft geuit over de werkomstandigheden. Dat laat een woordvoerder weten in een schriftelijke verklaring.

FNV Handel had het personeel gevraagd hoe het bedrijf ze behandeld. ,,Een groot deel van de Primark-medewerkers zegt dat ze zich regelmatig gekleineerd voelen, dat er sprake is van intimidatie bij ziekmeldingen en dat ze met camera’s voortdurend in de gaten worden gehouden’’, zegt Niels Suijker van FNV Handel.

De vakbond had op...