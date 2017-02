Auto slaat over de kop en belandt in voortuin Wormer

WORMER - Op de Zaandammerstraat in Wormer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist gewond geraakt toen zijn auto over de kop sloeg en in een voortuin terechtkwam.

De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij met hoge snelheid over de Zaandammerstraat kwam rijden.

Hij vloog dwars door een heg van een tuin, daarna dwars door een ijzeren hek gezet in een stenen muurtje, sloeg over de kop en kwam tot stilstand in de tuin.

Zoals te doen gebruikelijk bij ernstig letsel kwamen er twee ambulances. De automobilist werd na eerste verzorging ter plaatse naar het ziekenhuis overgebracht.