’Poessie’ gevonden onder het puin

WESTZAAN - Eén van de twee katten die zich tijdens de brand donderdagavond in het monumentale pand in Westzaan bevonden, is gevonden.

Door van onze verslaggever - 24-2-2017, 19:29 (Update 24-2-2017, 19:29)

De eigenaar van het pand (Zuideinde 127), Olaf Meerman, trof het dier boven aan onder het puin. De kat maakt het naar omstandigheden goed.

De andere (Poekie), een cyperse kat, is nog niet terug gevonden. Naar dit dier wordt nog gezocht. Wie ’m tegenkomt kan dat melden bij de eigenaar of mag een mailtje sturen naar redactie.zaan@nhd.nl.