Massale rolstoeltest centrum Zaandam

Archieffoto Wim Egas Goudsmit

ZAANDAM - Annemiek Goudsmit wil woensdag 1 maart massaal het Centrum van Zaandam testen op rolstoelvriendelijkheid. Ze roept Zaankanters op om te verzamelen bij de Hema aan de Gedempte Gracht .

Door Van onze verslaggever - 24-2-2017, 16:32 (Update 24-2-2017, 16:32)

Goudsmit en haar nieuwe rolstoelvereniging Rolstoelrijders Zaandam wil ondernemers en de gemeente aansporen om Zaandam rolstoelvriendelijker te maken. Goudsmit:,,Mensen die kunnen lopen denken niet altijd aan de vrij grote groep zelfstandige rolstoelrijders die door een ongeluk, amputatie of ziekte in een rolstoel terecht is gekomen. Deze mensen willen gewoon zelfstandig doorgaan met hun leven. Zonder iemand die hun duwt of helpt. Er is wel steeds meer begrip, maar nog niet genoeg. Zelfstandige rolstoelrijders willen niet afhankelijk zijn van deze hulp. Ook gaat het helpen wel eens mis. Afhankelijkheid en onveiligheid doen afbreuk aan je gevoel van eigenwaarde.’’

Zij wil alle mensen woensdagmiddag tussen 3 en 4 uur ook even in een rolstoel laten zitten om zelf te ervaren hoe het is

Voor meer informatie: https://rolstoelstrijder.wixsite.com