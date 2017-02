Biksteenmolen in Oostzaan een gedrocht door storm [video]

OOSTZAAN - De groene met witte wieken bungelen in de lucht, de stelling wordt nog net vasthouden door een paar kettingen en touwen. De kop ligt op de grond, de hals is afgedekt met blauw zeil. Een gedrochtelijk geheel. Biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan bikt voorlopig niet.

Door Dominic Schijven - 24-2-2017, 15:24 (Update 24-2-2017, 15:38)

Het molentje midden in de Doktersbuurt is donderdagavond misvormd door het stormachtige weer.

Voorzitter Jan van den Broek van Stichting Instandhouding Biksteenmolen, sinds kort eigenaar van de molen, kwam vrijdagochtend vroeg thuis van een nachtklus toen...