Carnaval Zaanstreek: aangeklede Houtwerker en taart [video]

ZAANDAM - Carnaval in de Zaanstreek begon vrijdagmiddag met een aangeklede Houtwerker en taart.

Door Internetredactie - 24-2-2017, 15:28 (Update 24-2-2017, 16:03)

Carnavalsvereniging Het Blauwe Anker, op haar 44ste de enige overgebleven club in deze regio, kleedde even na het middaguur het beroemde beeld De Houtwerker (van Slavomir Miletić) bij de ingang van Het Eiland in Zaandam aan en hoste daarna in polonaise door het pand van Dagblad Zaanstreek.

Een prinselijk carnavalspaar en de Raad van Elf bedankten de regioredactie voor samenwerking en staken de verslaggevers een hart onder de riem in tijden van (personeels)bezuiniging. De redactie sprak daarbij de hoop uit dat óok de carnavalsvereniging nog lang mag blijven bestaan. Gevolgd door het aansprekelijke ’Alaaf” en een lekkere taart.



