Zwembad fijn dichtbij

WORMERVEER - Het is fijn om een zwembad in Wormerveer te hebben. Zoveel is duidelijk naar aanleiding van de enquête die deze krant over Wormerveer heeft gehouden. 44 van de 159 mensen gaven aan het jammer te vinden dat verouderde De Watering verdwijnt uit het dorp.

Door Dorien Knijnenberg - 24-2-2017, 13:32 (Update 24-2-2017, 13:32)

Dat wil niet zeggen dat iedereen er evenveel moeite mee heeft. De reacties lopen uiteen. ,,Het is niet erg dat het weggaat’’, schrijft de een. Een ander reageert feller. ,,Te gek dat ik voor zwemles naar Krommenie zou moeten.’’ Een derde persoon gaat het niet zozeer om het zwembad zelf, maar om het principe: ,,Wormerveer wordt steeds verder uitgekleed.’’ De meeste reacties komen er op neer dat de respondenten het vooral makkelijk vinden om een zwembad zo dichtbij huis te hebben. ,,Nu zit De Watering voor mijn deur’’, schrijft een Wormerveerse. Het lijkt erop alsof veel mensen de regiofunctie van een zwembad begrijpen. ,,Krommenie is ook niet te ver’’, relativeert een 54-jarige.