Akkoord sociaal plan bij Verkade

Foto hmc Verkade-fabriek Zaandam.

ZAANDAM - Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben vrijdagochtend een akkoord bereikt over een sociaal plan bij Verkade. Voor alle boventalligen is een regeling overeengekomen die voorziet in de wettelijke transitievergoeding aangevuld tot de oude kantonrechtersformule.

Door Ronald Massaut - 24-2-2017, 17:22 (Update 24-2-2017, 17:23)

Met deze overeenkomst is voor de leiding van Verkade de weg vrij om een adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraad. Verkade wil 87 van de 296 voltijdbanen schrappen. Naar verluidt is de vraag naar producten van Verkade op de bestaande afzetmarkten zo ver teruggelopen,...