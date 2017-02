Akkoord sociaal plan bij Verkade

Foto hmc Verkade-fabriek Zaandam.

ZAANDAM - Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben vrijdagochtend een akkoord bereikt over een sociaal plan bij Verkade. Voor alle boventalligen is een regeling overeengekomen die voorziet in de wettelijke transitievergoeding aangevuld tot de oude kantonrechtersformule.

Door Ronald Massaut - 24-2-2017, 17:22 (Update 24-2-2017, 17:55)

Met deze overeenkomst is voor de leiding van Verkade de weg vrij om een adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraad. Verkade wil 87 van de 296 voltijdbanen schrappen. Naar verluidt is de vraag naar producten van Verkade op de bestaande afzetmarkten zo ver teruggelopen, dat medewerkers al vrij werden geroosterd, omdat de lijnen stil lagen. Ook werd productie overgeheveld. De Café Noir wordt nu buiten Zaandam gemaakt.

De voorgenomen reorganisatie stokte eerder op het ontbreken van een sociaal plan. De bonden wilden - zeker voor ouderen vanaf 55 jaar - een betere regeling dan de wettelijke transitievergoeding van maximaal 75.000 euro. Dat lukte maandag nog niet. Vrijdag toonde Verkade zich bereid om álle boventalligen een regeling te bieden die inclusief toeslag op de transitievergoeding vergelijkbaar is aan de oude kantonrechtersformule. Ook wordt een mobiliteitscentrum opgetuigd om mensen te helpen naar ander werk.

Jos Hendriks van de Voedingsbond FNV is tevreden over de regeling, maar zegt ook: ,,Voor ouderen die ver van hun pensioen verwijderd zijn, is het geen oplossing. Zij komen haast niet meer aan ander werk. En dat verandert niet.’’