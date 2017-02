Bisschop Punt leidt mis Bonifatius kerk

Foto UNITED PHOTOS Bisschop Punt.

ZAANDAM - Bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam leidt zondagochtend hoogstpersoonlijk de mis in de Bonifatius kerk, aan de Oostzijde in Zaandam.

Door Ronald Massaut - 24-2-2017, 12:36 (Update 24-2-2017, 12:36)

Pastoor Goedhart werd donderdagavond aangenaam verrast door het bericht dat bisschop Punt breid is zondag de mis te leiden. De parochie dankt het bezoek aan de parochie aan het gereedkomen van de gerestaureerde kerkvloer van de Bonifatius kerk. Hulpbisschop Jan Hendriks bezocht de kerk wel vaker, maar bezoeken van Punt zijn schaars. Voor zover bekend in de parochie was Punt in de afgelopen twintig jaar slechts een keer eerder te gast.

Bisschop Punt zal zondag zelf de mis leiden. Die begint gewoontegetrouw om 10 uur.

Sopraan Annika Glimmerveen en organist Dub de Vries verzorgen zondagmiddag een concert in de Bonifatius kerk ten behoeve van het restauratiefonds. De Zaandamse Glimmerveen, bekend als de zingende KLM-stewardess, en De vries geven een concert van populair tot klassiek.

Aanvang 15 uur. De entree is gratis. Er wordt een collectie gehouden bij de deur.