Historie Rijksmonument Zuideinde 127 te Westzaan

Collectie Arnold Sol Het woonhuis aan het Zuideinde, dat dateert van 1838.

Rijksmonumentennummer 40017. Rijksmonument sinds 6 januari 1976

Door Arnold Sol - 24-2-2017, 10:15 (Update 24-2-2017, 10:16)

Op de plek van dit pand, stond eerder een ouder Zaans koopmanshuis. Daar woonden de eigenaren van molen De Oude Visscher, die schuin achter het huis stond. In 1716 werd de molen gebouwd in opdracht van Claas Dirksz. Visser. Na zijn overlijden, in 1723, is de molen in handen gekomen van Jan Jansz. Bakker. Jan was getrouwd met Aafje Pieters Gorter en samen hadden zij een zoon, Pieter.

In 1762 neemt hij de molen over van zijn ouders, na eerst vier jaar huurder te zijn geweest. Dertig jaar later vond Pieter Bakker het mooi geweest, hij ging met pensioen. Nadat hij in 1816 op de respectabele leeftijd van 90 jaar overleed, werd dit huis gekocht door overbuurman Jacob Kruyt. Twintig jaar later heeft hij het laten slopen en vervangen door een kapitaal stenen huis, dat wit gepleisterd is. Dat werd in 1838 opgeleverd en dat is het pand waar op 22 februari 2017 brand ontstond.

Hebben de katten het monument verlaten?

Het dak van het monumentale pand aan het Zuideinde 127 in Westzaan is ingestort. Door de gebroken ramen van de hoekkamer klinkt het geluid van stromend water. Buiten worden pogingen ondernomen om de leiding af te sluiten.

Jacob Jansz. Kruyt werd geboren in 1780 en was sinds 1804 houthandelaar en papiermaker van beroep. Hij was eigenaar van een aantal Westzaanse molens, de papiermolen De Pronker en de zaagmolens De Blauwe Kuyper, De Witte Troffel, De Tweelingen en De Kruytberg. De laatste 2 werden door hem nieuw gebouwd, in 1823 en 1825. Hij kreeg 10 kinderen, waaronder 2 tweelingen. De namen van zijn nieuwe molens waren dus verwijzingen naar zijn gezin en familienaam.

Jacob Kruyt woonde dus recht tegenover het wit gepleisterde huis op nummer 127. Dat is het ook nog bestaande herenhuis nummer 152, dat hij . Voor 3 van zijn kinderen bouwde hij nieuwe kapitale woningen, vlak bij zijn eigen huis. Zuideinde 188 in 1823 voor oudste zoon Jan, Zuideinde 154 (naast zijn eigen huis) in 1828 voor zoon Gerbrand en in 1838 Zuideinde 127 voor zoon Cornelis.

Cornelis was getrouwd in dat jaar met Gesina Beatrix Brat uit Oostzaan. Hij was geboren op 11 december 1809. Het stel kreeg 4 kinderen die allemaal heel jong overleden. Toen Cornelis overleed op 5 maart 1856 was er nog 1 kind (Jacob) in leven, maar ook die kwam, nog geen 2 maanden later, te overlijden op 30 april 1856. Cornelis en zijn broer Jan waren ook houthandelaar, Jan nam De Blauwe Kuyper en De Tweelingen over uit het bedrijf van zijn vader en Cornelis nam molen De Kruytberg over. Broer Gerbrand ging verder met de papiermakerij met molen De Pronker.

Het huis werd in 1902 in gebruik genomen als pastorie van de Fries Doopsgezinde Gemeente, van de nog bestaande Vermaning. Het huis was ongeveer 30 jaar lang pastorie. Dominee Van Stuyvenberg bewoonde het huis. Latere bewoners waren de familie Bouman en Branse. Ronald Branse heeft het huis vorig jaar verkocht aan de huidige bewoner.

(Bijdrage van Arnold Sol, Westzaan)