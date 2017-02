Hebben de katten het monument verlaten?

Foto Dirk Jongejans (inzet collectie Arnold Sol) Het water wordt afgesloten bij het deels afgebrande pand. Bekijk Fotoserie

WESTZAAN - Het dak van het monumentale pand aan het Zuideinde 127 in Westzaan is ingestort. Door de gebroken ramen van de hoekkamer klinkt het geluid van stromend water. Buiten worden pogingen ondernomen om de leiding af te sluiten.

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 17:38 (Update 23-2-2017, 17:38)

Een dag eerder - gistermiddag rond zes uur - was er brand uitgebroken. Eigenaar Olaf Meerman stond in een apotheek toen z’n telefoon ging. ,,We waren nog maar net een kwartier het huis uit’’, vertelt hij voor de afgezette woning.

Meerman neemt even na tienen een kijkje bij de restanten van het huis dat-ie nog maar kort bezit. Hij heeft de nacht doorgebracht in Krommenie, waar vriendin Samanta Holstein woont. Daar zijn op dit moment ook de drie honden, een labrador en twee bordeaux dogs, die gisteravond door brandweerlieden uit het pand zijn gered.

Geslapen hebben ze niet. ,,We zijn ook vannacht nog eens gaan kijken’’, zegt Meerman. ,,De bluswerkzaamheden waren op dat moment nog in volle gang.’’ Hij loopt het trapje naar de woning op en gaat naar binnen. Even later komt hij terug met twee grote zakken hondenvoer. Die gaan mee naar Krommenie. ,,De honden maken het naar omstandigheden goed’’, vertelt Holstein. ,,Eén heeft kleine brandputjes van vonken die op de vacht zijn terechtgekomen. En alle drie zijn ze behoorlijk onrustig. We houden ze goed in de gaten.’’

Bij de houten woning er tegenover staan de ramen open. Want binnen ruikt het daar nog behoorlijk naar rook. De bewoners moesten vanwege rookgevaar, en omdat de wind vonkenregens die kant opblies, gisteravond tijdelijk vertrekken. Ze kennen de overbuurman, maar nog niet goed. ,,Want hij woont hier nog niet.’’

Achter het monumentale pand heeft Meerman een klein huisje gebouwd om in te slapen tijdens het klussen. Daar overnacht hij soms. Meerman is aannemer en wilde het pand opknappen. ,,Ik had net alles ingemeten’’, vertelt hij. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, weet hij niet.

Over het lot van de beide katten - Poekie en Poessie (zwart met wit) - die ook in het pand aanwezig waren, is nog weinig bekend. Westzaan is overigens niet hun thuis, dat is Krommenie. Holstein: ,,Ze zijn hier afgelopen jaar wel heel vaak geweest. Er zitten muizen tussen het plafond. We laten ze daar regelmatig even tussen lopen. De brandweer heeft ze gezien, maar kon ze niet pakken. Mogelijk zijn ze door een gebroken raam naar buiten gevlucht. Wie er één tegenkomt, kan dat bij deze krant melden.