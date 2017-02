Stilte door de storm aan de Rozengracht

Henk Wipprecht (links) en Jos Servaas redden het zeil. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - ,,Zo lang we klanten hebben, gaan we niet weg. Ze rekenen op ons’’, zegt de marktgroenteman Jos Servaas strijdvaardig. De wind grijpt in, alsof hij de marktkoopman gehoord had, en trekt een deel zeil los dat boven de uien en appels hangt. Overbuur en kaasboer Henk Wipprecht snelt naar het loshangede zeil. Twee man sterk wordt het zeil met enkele klemmetjes opnieuw opgehangen.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 16:36 (Update 23-2-2017, 16:36)

,,Voorlopig verkopen we nog, ik heb klanten om de tafel’’, herhaalt Servaas. Het wordt steeds druileriger en de wind begint te gieren, maar een marktkoopman die er al 45 jaar komt, vertrekt niet bij een zuchtje wind.

Drie uur later, bij het aanbreken van de middag, een doodse stilte op het marktplein aan de Rozengracht. Vandaag moesten de marktkooplieden aan de Rozengracht in Zaandam vroeg in de middag de traditionele markt verlaten om te voorkomen dat tenten, kratten, kazen, visjes en marktkramen over het plein heen zouden vliegen door het zware weer.

Voor de markt betekende dat vooral het verlies van een middagomzet. ,,Ik ben er niet blij mee’’, zegt Ciska Dekker van Marco’s grillkippen, vlak voor het ontruimen van de markt. ,,Er moet toch geld binnenkomen, dat ga je met de andere dagen in de week niet inhalen. Elk verlies is er één, zeggen ze dan hè.’’

Dekker vindt het wel een terechte beslissing om te ontruimen overigens. Marktkooplui zijn het haasje als ze blijven staan en er ongelukken gebeuren door het slechte weer. ,,Je bent dan niet verzekerd, hè.’’ En je kunt beter weg zijn voordat de ergste pleuris uitbreekt, zegt Dekker. ,, Het is eng als je met grote wiebelende vrachtwagens over de snelweg moet in dit weer.’’

Je wordt er wel op aangekeken als je als marktkoopman helemaal niet op was komen dagen gisteren, zegt Simon Snoek van de viskraam. ,,Ja dat krijg je toch te horen’’, zucht-ie. ,,Maar nu is de eer gered.’’

Op de ochtend voor het noodweer staat hij er nog, maar hij merkt al gauw dat het niet zo veel zin heeft. ,,Het is echt stiller. Er is bijna geen volk meer.’’ Hij reageert gelaten. ,,Pech. Als je weg moet, moet het.’’

www.noordhollandsdagblad.nl_1339881012717131_7217176145254766508_o" alt="16836286_1339881012717131_7217176145254766508_o" />