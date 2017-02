Saenkanter Mode vertrekt uit Zaandam

archieffoto Petra en Leon Hamming.

WORMERVEER - Saenkanter Fashion stopt voorjaar 2018 met de winkel aan de Westzijde in Zaandam. Ook de huidige winkel aan de Zaanweg in Wormerveer komt leeg. Beide zaken gaan op in één nieuwe, grotere winkel van duizend vierkante meter.

Door Ronald Massaut - 23-2-2017, 9:54 (Update 23-2-2017, 9:54)

De groepering vindt plaats in een nieuw pand op de plek van de voormalige ABN Amro-bank in de Zaanbocht.

Ondernemersduo Leon en Petra Hamming zeggen met deze stap te kiezen voor ’versterking van de activiteiten’. Aan de ene kant zien zij minder toekomst voor een zelfstandige modezaak met meerdere merken onder één dak in het stadshart van Zaandam. Aan de andere kant hebben ze een rotsvast geloof in de Zaanbocht als winkelhart in Zaanstad-Noord.

,,De Zaanweg is een heel aantrekkelijke, hoogwaardige winkelstraat geworden; goed bereikbaar en met ruime parkeergelegenheid voor de deur in de blauwe zone. Er is kwalitatieve daghoreca bij gekomen en er komen steeds meer hippe evenementen.’’

De medewerkers van de Zaandamse winkel verhuizen mee naar de nieuwe modezaak in Wormerveer.