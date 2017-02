De Zaanse Februaristaking in vier beelden

De vier foto’s met uitleg van Elisabeth Wijdenes. 1 Auto met Duitsers. 2 Opplakken van bepalingen, werden door de mensen afgerukt. 3 Mensen vluchten. Duitsers. 4 Auto met Duitsers.

ZAANDAM - Auteur Erik Schaap heeft een nauwgezette beschrijving gemaakt van de staking in de Zaanstreek. Het toont van uur tot uur enige openlijke massaprotest tegen de Jodenvervolging.

Door Rob Swart - 22-2-2017, 19:01 (Update 22-2-2017, 19:01)

De Zaanstreek herdenkt zondag de Februaristaking van 1941. Daarbij wordt een boek gepresenteerd van Erik Schaap, Sander Wegereef en Geke van de Kamp met unieke foto's van de staking. De herdenking is vanaf 09.30 uur in het Zaantheater. Om 10.00 uur wordt een moment stilte in acht genomen bij het monument op de Wilhelminabrug,...