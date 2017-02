Felle woningbrand in Westzaan

WESTZAAN - In een woning aan het Zuideinde in Westzaan is woensdag aan het begin van de avond een felle brand uitgebroken. De vlammen slaan vele meters naar buiten. De brandweer is met een groot aantal voertuigen aanwezig.

Een ambulance en traumahelikopter zijn aanwezig, maar er zijn volgens eerste berichten geen gewonden gevallen.

De monumentale woning is op dit moment onbewoond en zou binnenkort verbouwd worden. De eigenaar van de woning woont naast het monumentale pand.

De brandweer kan de smalle straat niet met groot materieel inrijden dus het blussen gaat moeizaam.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="nl" dir="ltr">Brand in Westzaan <a href="https://t.co">pic.twitter.com/f2copKSTfh</a></p>— Hendrik-Jan Staal (@HJSTAAL) <a href="https://twitter.com">22 februari 2017</a></blockquote>

