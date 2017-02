Feestverkeer Twiske wordt beteugeld

OOSTZAAN - De verkeersellende die ontstaat in Oostzaan bij festival Welcome to the future wordt beteugeld, zeggen organisatoren van het festival in natuurgebied Het Twiske.

Door Dominic Schijven - 22-2-2017, 20:59 (Update 22-2-2017, 20:59)

Er ligt een ’groen’ verkeersplan klaar, dat moet voorkomen dat het dorp weer hopeloos vastloopt door festivalverkeer zoals afgelopen zomer het geval was.

Feestgangers op de vluchtstroken van de snelweg, uitpuilende pendelbussen en een dorp dat onbereikbaar was door duizenden auto’s. Oostzaan is er niet op gebouwd om als toegangspoort te dienen tot het festivalterrein op het Twiske,...