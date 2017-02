Poen voor betere bedrijventerreinen

Archieffoto Wim Egas Roel Hart:,,De kleintjes kunnen ook iets gebruiken. Er wordt altijd naar de groten gekeken.’’

ZAANSTAD - Geld ligt voor het oprapen voor bedrijventerreinen die aan een rimpelstrijk toe zijn.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 18:44 (Update 22-2-2017, 18:44)

De provincie Noord-Holland heeft 10 miljoen euro te verdelen voor het opknappen van Noord-Hollandse bedrijventerreinen onder de noemer ’Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen’. Het gaat om onder meer de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en om innovatie.

Het is een voortzetting tot 2019 van een bestaand programma dat gericht is op de de herstructurering van terreinen. Het geld is nog te verdelen op basis van een goed verhaal vanuit de gemeenten...