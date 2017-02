Peperstraat: Groter dan Inverdan

ZAANDAM - Sjoerd Soeters kan lyrisch worden over de architectuur van de Klaas Katerstraat en de straten er omheen. Sociale woningbouw uit de jaren twintig, mooi bedacht, degelijk uitgevoerd, goed onderhouden. Die schoonheid moet de basis vormen voor het aanzien van Inverdan-Oost.

Door Rob Swart - 22-2-2017, 10:29 (Update 22-2-2017, 11:15)

Architect Soeters maakt een gebiedsstrategie voor de omgeving van de Peperstraat. Een gecompliceerde klus. Inverdan was eigenlijk maar één streep op de kaart, één verbinding van oost naar west die beter moest, over de Gedempte Gracht en door het station. Het verbinden van de Peperbuurt met het centrum vraagt om veel meer van die strepen waarbij bovendien geldt dat elke streep voor rigoureus slopen staat.

Lopend door de buurt toont Soeters veel meer van die mooie bouwkunst. Op de Zuiddijk staan schoonheden. De dijk zelf, als herinnering aan het water dat vroeger ten westen van de dijk stroomde. Het Plantsoen van het Verzet kan een schitterend park worden. De Bonifatiuskerk en de Zuiderkerk zijn monumenten die veel beter benut kunnen worden. De sluis is een aantrekkelijk punt. Maar er omheen staan verschrikkelijke gebouwen.

Soeters walgt bijna van sommige leegstaande panden op de Zuiddijk. ,,Dat gele monster daar. Een drama. Zo snel mogelijk slopen Het is een voorbeeld van de vergissingen van de jaren zestig en zeventig. Architecten wilden plastiek maken met volumes die erin en eruit springen. Hoe kun je het uit je pen krijgen? Gadverdamme. Het scheurt nog af ook. Het sloopt zichzelf.’’

De komende maanden gaat Soeters in gesprek met iedereen die een rol speelt in het gebied. Hij wil zo blanco mogelijk informatie verzamelen om mee aan het werk te gaan. ,,Samen gaan we het materiaal bij elkaar vegen. Dan doe ik dat in de hoge hoed en schud er aan net zo lang tot de stukken in elkaar passen. Alles heeft met alles te maken. Daarom moet ik eerst alles weten. Het is belangrijk om dat in de goede volgorde te doen. Niet eerst een tekening maken die nergens op slaat.’’

Routes

Wat Soeters voor ogen staat, is een stadsdeel creëren waarin samenhang te vinden is. Dat begint in zijn ogen met bereikbaarheid en routes. Hij mist goede oost-west verbindingen. Mensen worden als het ware vanzelf naar de Peperstraat gedwongen met als gevolg dat de Zuiddijk veel te weinig benut wordt. Met een paar doorsteken is dat te verhelpen. ,,Als we de verbinding naar de dijk iets vriendelijker maken, zul je zien dat de dijk daarvan profiteert en levendiger wordt.’’

,,Het is een kwestie van in de helikopter zitten en kijken waar je die verbindingen kunt maken. Dat teken ik en laat anderen er kritisch naar kijken, pak weer een nieuw velletje papier en teken opnieuw. Als je dat interactief doet heb je na een half jaar iets waarvan mensen zeggen: daar zijn we het mee eens.’’

Eén doorsteek naar de Zuiddijk staat Soeters nu al helder voor ogen. Tussen de mooie Klaas Katerstraat en de Zuiddijk staat nu een lelijk gebouw op het Steve Bikoplein, dan een vies straatje en tenslotte een paar lelijke gebouwen waarvan niemand verdrietig wordt als er iets van verdwijnt. Het vieze straatje is een deel van de Touwslagerstraat. ,,Het enige dat je hier ziet zijn achterkanten. Het ziet er niet uit. Het is geen positieve ruimte. En dan kijken we ook naar de achterkant van het plantsoen. Dat hoort aan alle kanten uitnodigend te zijn. Nu staat er een hek. Ik zie hier een grote kans.’’

Horecapaviljoens

Zo kan de supervisor van Inverdan veel plekken aanwijzen waar veel te verbeteren is. Neem de Jan Sijbrandsteeg. ,,Dit is een openbare ruimte en we zien alleen achterkanten van gebouwen. Wat is de kwaliteit? Nul. Als we dit naar achteren schuiven wordt het een mooi plein. Hier zouden voorkanten moeten komen. Dat zijn van die puzzels. Kijk eens hoe het hier uit ziet. Er is veel te doen hier.’’ Bij de sluis is het niet anders. De horecapaviljoens nemen het zicht op de sluis weg terwijl dat juist een kwaliteit van het gebied is.

Stadsstraat

Misschien wel het lastigste probleem van allemaal is de Peperstraat zelf. Soeters wil bereiken dat de ene kant van de straat iets met de overkant te maken heeft.

,,Dit is naoorlogse bouw. Dun, maar best mooi voor die tijd. Het brengt tot expressie wat toen het ideaal van die tijd was, een grootschalige moderne toegang tot het Zaanse centrum met horizontale gebouwen waar de auto zo langs glijdt. De onderkant gaat gebukt onder een gezamenlijke luifel waardoor de winkels die eronder zitten een soort eenheid worden. Het eerste dat hier zou moeten gebeuren is een verkeersonderzoek waardoor we weten waar die auto’s vandaan komen en waar ze heengaan. Het moet meer eens stadsstraat worden met veel minder verkeer. De meeste gebouwen hier zijn over vijftien jaar weg, verwacht ik. Ze zijn niet meer van deze tijd en het up-to-date maken is net zo duur als nieuw bouwen.’’

Kwestie van geduld

,,Maar het is niet de overheid die dat gaat doen. De bedoeling is dat we een sfeer maken waarin eigenaren en gebruikers zelf aan het werk gaan. Het enige dat de gemeente doet is de voorwaarden scheppen. En het is al begonnen hoor. Waar die oude bioscoop stond staan nu prachtige appartementen. In de Savornin Lohmanstraat staat mooie nieuwbouw. Maar het is ook een kwestie van geduld.’’

Staand bij de hellingbaan van het parkeerdek van de supermarkt: ,,Dit wil je natuurlijk niet. Maar je kunt niet alles in een keer doen. Sommige dingen moet je gewoon laten en accepteren dat het misschien nog twintig jaar blijft.’’