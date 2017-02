Stroomstoring in Zaandam, Amsterdam en Landsmeer

ZAANDAM - Tientallen huishoudens in Zaandam, Amsterdam en Landsmeer hadden woensdagochtend last van een stroomstoring. Rond 9 uur was de storing verholpen.

Door Internetredactie - 22-2-2017, 7:36 (Update 22-2-2017, 9:22)

Naar de exacte oorzaak van de stroomstoring wordt nog onderzoek gedaan, meldt Liander. Wel is bekend dat door onbekende oorzaak het Tennet hoogspanningsstation Hemweg om 04.19 uur werd uitgeschakeld. De stroomvoorziening werd in de loop van de vroege ochtend stapsgewijs hersteld.

Door de stroomstoring zat er rond half zeven een persoon vast in een lift op de Zuidervaart in Zaandam. De brandweer moest eraan te pas komen om de persoon te bevrijden.