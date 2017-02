Assendelftse wijk getroffen door meerdere autoinbraken

ASSENDELFT - In de wijk Saendelft in Assendelft is er de afgelopen twee nachten bij drie auto’s ingebroken. Bij alle drie de auto’s is de ruit ingeslagen en de ingebouwde navigatie- en radioapparatuur meegenomen.

Door Internetredactie - 21-2-2017, 19:07 (Update 21-2-2017, 19:10)

De politie is op zoek naar de daders. Wijkbewoners worden verzocht meteen 112 te bellen als ze ’s nachts ongebruikelijke geluiden horen, zoals glasgerinkel of een autoalarm.