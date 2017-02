Evean zet in op sfeer en lekker eten met Recura Revalidatie

ZAANDAM - Het revalidatiecentrum van Evean heet, sinds de verhuizing naar de Zorgboulevard naast het Zaans Medisch Centrum, geen Transitorium meer maar Recura Revalidatie. Op 2 maart wordt de nieuwe locatie officieel geopend. Wat is er allemaal veranderd?

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 21-2-2017, 17:06 (Update 21-2-2017, 17:06)

,,In de eerste plaats kunnen we nu veel meer revalidanten opnemen. In het Transitorium hadden we 24 plekken en nu zijn dat 62’’, vertelt Nancy Weema, hoofd geriatrische revalidatiezorg bij Evean. ,,Mensen blijven veel langer thuis wonen en worden alleen in geval van zware...