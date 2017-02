Ondernemend: Honderd jaar oud papier als ’core business’

foto Dirk Jongejans Huidige bedrijfsleider Remy de Vries (l.), overkoepelend directeur Linda van Berkel en oud-bedrijfsleider Piet de Vries van De Vries Oud Papier.

ZAANDAM - ,,Van kleins af aan liep ik hier in de rondte’’, zegt bedrijfsleider Remy de Vries (46) van De Vries Oud Papier in Zaandam. In het familiebedrijf leerde De Vries alles over papier: de verschillende soorten, de manier waarop ze gesorteerd moeten worden en welke papiersoorten wel en niet kunnen worden gemengd. Want dat leer je niet op school, nee, dat leer je al doende in het bedrijf, net als zijn vader Piet de Vries (76).

Door Sebastiaan van Loosbroek - 21-2-2017, 16:21 (Update 21-2-2017, 16:21)

De kennis stopt niet bij...