’Operajaar’ én eindmusical op 25 Zaanse basisscholen

ZAANSTREEK - De 25 basisscholen van Agora in de Zaanstreek starten vanaf augustus (volgend schooljaar dus) met een ’operajaar’. Leerlingen krijgen onder andere les van operazangers, krijgen een rondleiding bij theater Nationale Opera en Ballet in Amsterdam en alle groepen zeven voeren de opera ’Prinses Turandot’ op.

Door Joëlla Angenent - 21-2-2017, 11:28 (Update 21-2-2017, 11:28)

In tegenstelling tot berichten in veel media, blijft de traditionele eindmusical voor alle groepen acht gewoon bestaan. ,,De opera ’Prinses Turandot’, een voor kinderen bewerkte versie van het bekende ’Turandot’ van Giacomo Puccini, wordt alleen ingestudeerd en gespeeld door alle leerlingen uit groep zeven. Dat gebeurt dus naast de eindmusical’’, legt Rien Spies, bestuurslid van Agora, uit.

Voor het operajaar is Agora een samenwerking aangegaan met De Nationale Opera. Spies: ,,Hun zangers en zangeressen komen twee keer les geven tijdens de muziekles, dit gaat in samenwerking met Fluxus. Daarnaast krijgen alle leerlingen vanaf groep vijf een rondleiding in het Nationale Opera en Ballet theater (voorheen het Muziektheater, red.) en gaan zo’n 2400 kinderen naar de kinderopera ’Hondenhartje’.’’

’Prinses Turandot’ is een bewerking van De Nationale Opera en werd al gespeeld op scholen in Amsterdam. ,,De ouders van de leerlingen uit groep zeven kunnen meedoen aan speciale kooravonden zodat ze mee kunnen zingen in de voorstelling van hun kinderen. Eerst spelen de leerlingen de opera in hun eigen school, maar we willen ook één grote uitvoering organiseren, op een sportveld of zoiets’’, aldus de bestuurder.