Oudste abeel dood, lang leve de loot

Foto’s Dirk Jongejans Volgens de Bomenstichting stond in de Beeldentuin van Zaandijk de oudste abeel van Nederland.

ZAANDIJK - Een hele zwerm kauwtjes vliegt onrustig heen en weer tussen de daken en boomtoppen in Zaandijk. Hun abeel in de beeldentuin wordt vandaag geveld. Het is de oudste, grauwe abeel van Nederland.

Door Koos Reitsma - 20-2-2017, 17:12 (Update 20-2-2017, 17:12)

Ze kunnen het zichzelf ook een beetje aanrekenen, die kauwtjes. Want de abeel is mede door hun toedoen helemaal rot. Bomenkenner Loek Vlaanderen adviseerde de boom tot een meter boven de grond af te zagen, en een uitloper te laten staan.

Hoe oud is de abeel precies?

Heel precies weten...