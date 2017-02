Ontwikkelaar baalt van gekraakt Sportfondsenbad in Zaandam

Foto Holland Media Combinatie De Zaanse Kraakbeweging hing dit weekend een spandoek op om de kraak van het pand kracht bij te zetten.

ZAANDAM - De Zaanse Kraakbeweging heeft het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat in Zaandam zaterdag gekraakt. Ontwikkelaar Jan Hein Bakker is daar niet blij mee en zegt met de krakers te gaan praten.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 20-2-2017, 16:52 (Update 20-2-2017, 16:52)

De krakers waren maandag druk bezig met het opruimen en leefbaar maken van het vervallen pand waar ooit een zwembad zat. ’Wij hebben het gebouw gekraakt, omdat wij vinden dat een pand met historische waarde meer verdient dan leegstand en verloedering. Monumentale gebouwen kunnen iets wezenlijks toevoegen aan de wijk als initiatieven van onderaf een kans krijgen zonder financiële druk. Een gemêleerde woongroep wil daarom een nieuwe invulling geven aan het mislukte project in de Schilderswijk’, verklaren de krakers in een persbericht.

Het Sportfondsenbad werd al eerder gekraakt. Het zwembad, dat in 1940 werd geopend en in 1995 sloot, stond daarna zo’n acht jaar leeg. Vanaf 2003 werd het gekraakt en tien jaar lang bewoond. Toen Jan Hein Bakker in 2013 met een plan voor een paramedisch centrum kwam, gingen de krakers zonder veel problemen weg. Begin 2014 werd een ’voorbeeldunit’ gebouwd, maar daar bleef het bij.

Crisis

Volgens Bakker is dat te wijten aan de economische crisis. „Het project heeft inderdaad wat vertraging opgelopen door de crisis. Veel bedrijven die in het paramedisch centrum zouden komen, hebben zich hierdoor teruggetrokken”, legt hij uit. „Daarom heb ik het plan wat aangepast. In een deel van het pand komt een paramedisch centrum en in het andere deel komen woningen. Dit plan ligt nu bij de gemeente. In principe wil ik in maart verder gaan met bouwen.”

De ontwikkelaar baalt van de krakersactie. „Het is al zo’n moeilijke periode geweest en nu gooien zij ook nog eens zand in de raderen. Ik ga binnenkort met hen praten en hopelijk komen we er in goed overleg uit.”

Begin 2016 maakte curator Rocco Mulder van Pot Jonker Advocaten bekend dat een deel van de vele bedrijven van Bakker failliet was. ’Vanaf het begin hebben wij het herbestemmingsplan van Bakker in twijfel getrokken. De buurt zit nu opnieuw opgescheept met een zwembad dat langzaam ten onder gaat. Wij willen nieuw leven blazen in het voormalige zwembad en de ruimte openstellen voor buurtactiviteiten’, aldus de krakers in het persbericht.

Eén van de krakers, die niet met naam in de krant wil, zei maandag dat het binnen in het gebouw een ’enorme troep’ is, dat het op veel plekken lekt en het pand niet goed is geïsoleerd. „Alleen in de voorbeeldunit is het warm en droog, dus daar zijn we nu kamers in aan het maken.” Er wonen sinds zaterdag zo’n vijf Zaanse krakers in het Sportfondsenbad.