Tweede kans voor theehuis Neck

NECK -

Door Koos Reitsma - 20-2-2017, 13:56 (Update 20-2-2017, 13:56)

Vader en zoon Kwantes zijn al enkele jaren bezig om een bestaande schuur aan de Zwarteweg 10 in te richten als theehuis met terras.

In 2015 had de gemeenteraad bedenkingen. Het theehuis zou in een kroeg kunnen veranderen met overlast, ofwel in een horecagelegenheid waar (sterke) drank wordt geschonken en die door de week tot één uur open is en in het weekeinde tot twee uur. Want met het verlenen van de gevraagde vergunning zouden er juridisch geen mogelijkheden meer zijn...