De oude klipper die een boek waard is

Foto Dirk Jongejans Maaike Oostingh (l) en Sjak Romijn op de Kaat Mossel in de Zaandamse Achtersluispolder.

ZAANDAM - De zeilklipper Kaat Mossel ligt de hele winter in Zaandam. Diep verstopt in industriegebied Achtersluispolder. Hierdoor kennen weinig Zaankanters het schip, dat al sinds 1904 vaart en elke zomer honderden zeilliefhebbers meeneemt door Nederland. Deze geschiedenis beschreef Maaike Oostingh in het boek ’Kaat Mossel’, dat gisteren werd gepresenteerd.

Door Joëlla Angenent - 20-2-2017, 9:26 (Update 20-2-2017, 9:26)

Trots kijkt Sjak Romijn uit Zaandam, eigenaresse van de Kaat Mossel, de kajuit van haar schip rond. „Wat een ruimte hè. Dat zie je niet zo snel bij charterschepen. De ruime inrichting...