Nieuwe naam gezocht voor Brokking

WORMERVEER - Het Brokkingterrein in Wormerveer krijgt een nieuwe naam als er straks een woonbuurtje is gebouwd.

Door Eric Lorier - 19-2-2017, 19:58 (Update 19-2-2017, 19:58)

De familie De Heus, eigenaar van het Brokkingcomplex, is van plan een prijsvraag uit te schrijven waarbij iedereen suggesties kan doen voor een nieuwe naam voor het terrein van de voormalige veevoederfabriek.

De locatie aan de Noorddijk, waar zo’n honderdvijftig woningen in en rond het fabrieksgebouw moeten komen, staat inmiddels bekend als het Brokkingterrein, genoemd naar het laatste bedrijf dat in de fabriek was gevestigd.

Wormerveerder Tom Tulleken stipte bij deze krant al eerder aan dat de naam Brokking geen recht doet aan de historie. Het fabrieksterrein aan de Zaan kwam pas eind twintigste eeuw in handen van Brokking, een bedrijf dat een paar jaar later al werd overgenomen door De Heus, dat vervolgens de fabriek al snel sloot.

Voor Brokking in beeld kwam stond de fabriek decennia lang bekend als Wessanen De Ster. Wat Tulleken betreft gaat het terrein dab ook weer De Ster heten, zo liet hij eerder al weten.