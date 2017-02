Exploitant reclamemast A7 vangt bot

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad hoeft de exploitant van een reclamemast langs de A7 bij Wijdewormer geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.

Door Frits Verhagen - 18-2-2017, 21:23 (Update 18-2-2017, 21:23)

De exploitant van de mast, Uptown Advertising, was naar de rechter gestapt omdat de reclamemast waardeloos is geworden door de komst van geluidsschermen. Het uitzicht op de reclames van de mast is nagenoeg belemmerd. Een contract voor het plaatsen van reclames op de mast moest daarom worden ontbonden.

