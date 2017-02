Band beroofd tijdens optreden in De Flux

ZAANDAM - De Amerikaanse metalband Malignancy is vrijdagavond laat tijdens een optreden in popzaal De Flux beroofd.

Door Eric Lorier - 18-2-2017, 19:06 (Update 18-2-2017, 19:06)

Terwijl de band optrad in de zaal aan de Zaandamse Zuiderkerkstraat werd buiten de tourbus geplunderd. Dit meldt de drummer van de band, Mike Heller, op Facebook. Hellers rugzak met al zijn spullen is gestolen. Ook zijn er laptops en een GoPro van anderen verdwenen.

In tranen

Heller zegt in tranen te zijn over de diefstal. De tour was net enkele uren onderweg, Zaandam was het eerste optreden, en Heller had nog geen tijd gehad om zijn rugzak uit te pakken. ’Mijn hele leven zat in die rugzak’, zegt hij op Facebook. Onder meer een iPad, een iPod, en medicijnen zijn gestolen.

Heller, behalve drummer van Malignancy ook drummer van Fear Factory, baalt vooral van de diefstal van zijn laptop. ’Mijn hele leven staat op die laptop’, aldus Heller: alle albums en demo’s die hij de afgelopen vijf jaar heeft opgenomen, drumsessies die hij had opgenomen voor klanten en drumvideo’s die nog uitgebracht moesten worden.

Heller zegt dat de politie hem weinig kans geeft ooit iets van zijn spullen terug te zien. Zowel hij als poppodium De Flux doen op Facebook een oproep aan iedereen die iets ook maar iets over de diefstal en de spullen weet zich te melden.