’Bizar’ viaduct valt ook bij provincie slecht

HAARLEM - De grote VVD en het kleine 50Plus in het provinciebestuur wijzen het viaduct door Krommenie af. Daarmee groeit de hoop dat deze Nulplusvariant voor de verbinding A8-A9 het niet gaat halen.

Door Willemien Schenkeveld - 17-2-2017, 17:01 (Update 17-2-2017, 17:11)

De VVD (met 11 van de 55 zetels de grootste fractie in Provinciale Staten) is tegen de ’toch wel bizarre’ mogelijkheid om het autoverkeer tussen de A8 een A9 over een viaduct door Krommenie te leiden. Dat heeft Statenlid Hanneke Kamer van Hoegee deze week gezegd. Ook 50Plus (1...