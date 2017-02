Overlast door broei in cacaosilo van Cargill

WORMER - Buurtbewoners zijn het niets eens met de bewering van Cargill, dat de cacaobroei afgelopen donderdagavond en -nacht probleemloos is verholpen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 17-2-2017, 16:19 (Update 17-2-2017, 16:19)

Op Twitter werd in eerste instantie gesproken over een brand in de cacaofabriek. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zette dat op Twitter rond de klok van elf uur al recht door te stellen dat het om broei ging, en dat er geen gevaar en overlast was voor omwonenden.

De cacaosilo waarin de broei plaatsvond moest naar buiten worden gereden, waarna de warmtebron kon worden...