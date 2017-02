’Bedienen van twee bruggen tegelijkertijd is veilig’

ZAANSTAD/HAARLEM - Het bedienen van twee bruggen tegelijkertijd door een brugwachter in een toekomstige centrale bediencentrale van de provincie kan veilig gebeuren. Dat stelt het provinciebestuur in antwoord op vragen van de SP en 50Plus in Provinciale Staten.

Door Ivo Laan - 17-2-2017, 16:15 (Update 17-2-2017, 16:15)

Raadsleden en de Statenleden hadden hier eerder kritische opmerkingen over gemaakt. Zij vrezen dat de veiligheid in het geding komt als een brugwachter twee dingen tegelijk moet doen. Centrale brugbediening ligt in Zaanstad onder een vergrootglas sinds het dodelijke ongeluk op de Den Uylbrug....