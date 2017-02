Vrijspraak van meineed

KROMMENIE - Een 19-jarige vrouw uit Krommenie is door de Alkmaarse politierechter Littooy vrijgesproken van meineed. De rechter achtte niet bewezen dat de Krommeniese met opzet een valse verklaring heeft afgelegd bij de politierechter in Alkmaar.

Door Frits Verhagen - 17-2-2017, 16:11 (Update 17-2-2017, 16:11)

De vrouw was 30 november vorig jaar getuige in de strafzaak van haar vriend uit Wormer, die terechtstond voor mishandeling van haar ex. Deze man was naar de woning van haar nieuwe vriend gekomen en ging met hem op de vuist.

De Krommeniese zei destijds bij de...