Eigenaar maakt huiselijk dierencrematorium van bedrijfshal

foto Dirk Jongejans Monique Misker in het nieuw in te richten Dierencrematorium Zaanstad in Wormerveer.

WORMERVEER - Begrafeniskisten voor dieren zijn straks ook te koop bij Dierencrematorium Zaanstad in Wormerveer. Deze zijn speciaal voor begrafenissen, want voor zover crematoriumeigenaar Monique Misker weet, mogen ze niet de oven in. De Westknollendamse ondernemer staat voor meer dan dierenverbranding alleen.

Door Dorien Knijnenbergd.knijnenberg@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 16:02 (Update 17-2-2017, 16:02)

Ze wil mensen die hun overleden huisdier ter aarde willen bestellen net zo graag ter dienst zijn. De vrouw wil zoveel mogelijk rouwende baasjes helpen. Daarbij breidt ze haar markt uit. Kopers van een kist moeten zelf een plek regelen voor de begrafenis. ,,Meestal in de achtertuin’’, zegt Misker.

De eigenaar toont in het toekomstige crematorium - in een bedrijfshal op industrieterrein Molletjesveer - waar straks komen de te koop staande begrafeniskisten worden neergezet. Ze komen in een kamer te staan die ook is bedoeld voor de urnen. De kamer bestaat nog niet. Alleen markeringen op de grond geven aan waar straks de muren komen te staan.

Het grootste deel van het crematorium bestaat nu nog uit een grote, lege bedrijfsruimte. Grote potten verf staan op de grond. De buitenste muren worden gewit. Misker doet het samen met haar man en andere familieleden. Een grote klus, maar volgens Westknollendamse gaat het prima. De bedrijfshal heeft een dak op zeven meter hoogte. Straks wordt het plafond verlaagd. Met het plaatsen van veel planten moet het geheel huiselijker worden. Misker wil voorkomen dat haar bedrijf een kille uitstraling krijgt. Bezoekers moeten zich straks - voor zover dat gaat - op hun gemak voelen.

Sieraden

In het kantoor - dat al bestond en ook al is ingericht - liggen voorwerpen waarmee Misker sieraden wil maken. De ondernemer gebruikt hars van een boom. Met zilver en goud werken kan ze niet. In de sieraden kunnen mensen een deel van het as van hun huisdier in bewaren.

De ondernemer vertelt zoveel mogelijk met ondernemers uit de omgeving te willen werken. Ze heeft al contacten met een kunstenares, waarvan ze de schilderijen mag ophangen ter aankleding van het crematorium. Daarnaast kreeg ze een bericht van een vrouw uit Jisp, die urnen maakt. Askokers wil Misker bestellen bij een papierfabriek in de buurt. Ook ontving de crematoriumeigenaar sollicitatiebrieven, maar daar ging ze niet op in. Voorlopig wil ze het bedrijf zonder personeel runnen.

Dierencrematorium Zaanstad ligt vlakbij Tennis Centrum Wormerveer en het afvalbrengstation en gaat in april dit jaar open.