Louise, vrouw in verzet

Foto Dirk Jongejans Lida Sanders voor De Waakzaamheid, waar het boek ’Louise, vrouw in verzet’ zich deels afspeelt.

ASSENDELFT - Hoe kwam een Française in De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan terecht. En hoe werd zo’n horecagelegenheid een haard van verzet? Hoe leefden ze daar? „Ik raakte gefascineerd door de verhalen van Jeroen Breeuwer over zijn grootouders. Zo veel vragen, maar vooral de persoon van Louise Ero bleef mij bezighouden. En hoe meer ik ging spitten, hoe meer en meer ik onder de indruk kwam van haar levensverhaal.” In het boek ’Louise, vrouw in verzet’ schildert Lida Sanders hoe twee mensen elkaar vinden en weer verliezen.’’

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 23:12 (Update 17-2-2017, 23:12)