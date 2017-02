Zaanse wethouder Olthof: ’Zorg moet vraaggestuurd’

foto Pascal Fielmich Wethouder Olthof van Zaanstad in gesprek met een bewoner van Poelenburg op een bijeenkomst over ouderenzorg in verzorgingshuis Pennemes.

ZAANDAM - Dat de gemeentes het met minder geld moeten doen om de zorg voor haar bewoners te realiseren, betekent niet dat de toekomst van de zorg in gevaar is. ,,We doen het beter dan het landelijk gemiddelde’’, stelt wethouder Jeroen Olthof.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 17-2-2017, 10:34 (Update 17-2-2017, 10:46)

Afgelopen woensdag zei Olthof op een ouderenbijeenkomst in zorgcentrum Pennemes dat Zaanstad niet klaar is voor de toekomst van de ouderenzorg. Een dag later nuanceert hij die uitspraak: ,,Qua organisatie en manier van denken zijn we er klaar voor, maar...