Voor celstraf gezochte Zaandammer opgepakt in Krommenie

KROMMENIE - Een 22-jarige Zaandammer is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in Krommenie. De man had nog een celstraf van 90 dagen te goed.

De man was vorig jaar tot de celstraf veroordeeld in verband met diefstal, maar was niet bij de uitspraak van de rechter aanwezig. Sindsdien werd hij gezocht. Afgelopen nacht wist de politie hem in Krommenie aan te houden.