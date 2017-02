Gewonden bij frontale botsing op N246 Assendelft

ASSENDELFT - Twee auto’s zijn vrijdagochtend frontaal met elkaar in botsing gekomen op de Kanaalweg N246 in Assendelft. Beide bestuurders raakten gewond, een van hen raakte bekneld in het voertuig.

De brandweer heeft geholpen om de beknelde bestuurder te bevrijden. De ambulancedienst heeft zich ontfermd over de slachtoffers, een van hen is uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis.

De N246 is afgesloten voor het verkeer richting Westzaan.

Het ongeval ontstond tijdens een inhaalmanouevre van een van de bestuurders.