Geen referendum over Cultuurcluster

ZAANDAM - Het liep zoals verwacht, maar toch op een unieke manier. De gemeenteraad van Zaanstad heeft donderdagavond het referendum over het cultuurcluster afgewezen, terwijl ongeveer eenderde van de raadsleden buiten op de gang stond.

Door Willemien Schenkeveldw.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 1:00 (Update 17-2-2017, 1:00)

Raadsleden weigeren te stemmen

Kort voor de stemming stonden SP, POV, DZ en ZIP op en liepen uit de raadszaal weg. Zo wilden ze hun kritiek uiten op de manier waarop de collegepartijen op het allerlaatst nog het raadsvoorstel hadden gewijzigd. ,,U overtreedt hiermee de wet’’, waarschuwde burgemeester Ruud Vreeman, want raadsleden zijn volgens de Gemeentewet verplicht aan de besluitvorming mee te werken. Maar die waren al halverwege hun demonstratieve exit.

En zo werd het referendum met 22 tegen drie stemmen afgewezen. Die drie waren van ROSA, net als de ’weglopers’ een voorstander van het referendum, maar ook gehecht aan de raadsetiquette. Er staat overigens geen sanctie op als raadsleden zich aan de stemming onttrekken.

Volgens de voorstanders van het referendum is het bangigheid danwel desinteresse in de mening van de Zaankanters om de volksraadspleging af te wijzen. ,,Ik voel wel veel angst voor de stem van de burger’’, vond Ruud Pauw (Rosa). ,,De bevolking trekt aan de bel, lúister dan’’, maande Maikel Kat (SP).

Onzin, zeiden de tegen het referendum gekante partijen. Pietersma (PvdA): ,,Dit is geen angst, dit is bestuursverantwoordelijkheid nemen.’’ De partijen hebben op het laatst nog een hele reeks ’dringende redenen’ opgesomd om het cultuurcluster ongeschikt te achten voor een referendum. Zo zou Zaanstad zich in het ingewikkelde en dure Inverdanproject een onstandvastig bestuur tonen als een vier jaar geleden genomen raadsbesluit weer wordt teruggedraaid. Misschien zou dit zelfs tot schadeclaims kunnen leiden. Christa Neefjes (ChristenUnie): ,,Een referendum brengt schade toe en kan daarom niet gehouden worden.’’

Kultuurklutser

Jan de Bruin van de actiegroep Kultuurklutser legt zich niet bij de uitkomst neer. ,,We gaan bezwaar aantekenen en als dat om met welk argument dan ook wordt afgewezen, stappen we naar de bestuursrechter’’, kondigde hij direct na de stemming aan. ,,We kunnen de zaak vertragen. Hopelijk tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.’’

Later op de avond werd het kredietbesluit voor het cultuurcluster genomen. Dat kost volgens de huidige schatting circa 43 miljoen euro. ,,Dat wordt wel vijftig miljoen’’, voorspelde Aart Molenaar (DZ-Molenaar). Jos Kerkhoven (DZ-Rot) mikt zelfs op 60 miljoen.

GroenLinks en ChristenUnie opperen om amateurclubs tegen een lage huur in het cultuurhuis welkom te heten. Dat maakte weinig indruk. Ruud Pauw (Rosa) ,,U zou pas indruk maken als u zich hard maakte voor de verbetering van culturele voorzieningen in Zaanstad-Noord.’’