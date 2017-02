Brand in cacaofabriek Wormer blijkt broei

Foto: Archief ANP

WORMER - Bij Cargill Cacao in Wormer leek donderdagavond brand uitgebroken, maar het bleek te gaan om broei in de cacaosilo. Er is geen gevaar of overlast voor de omgeving.

De brandweer is samen met personeel van Cargill Cacao begonnen om de silo van het bedrijf aan de Veerdijk leeg te halen om zo de broei te lijf te gaan.

Omdat in eerste instantie sprake leek te zijn van brand, riep Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland omwonenden via Twitter op om bij last van de rook ramen en deuren gesloten te houden.

Het was de tweede keer in korte tijd dat er een incident is bij Cargill in Wormer. In september vorig jaar woedde er brand bij de cacaofabriek.